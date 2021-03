tmw radio Torchia: "Juve, per me Paratici rimane. Serve tempo per cambiare il team"

vedi letture

Davide Torchia, agente che ha tra gli altri in procura il difensore Daniele Rugani, nel suo intervento di ieri a TMW Radio ha parlato anche del futuro di Fabio Paratici alla Juventus. Decisa la sua risposta sull'eventuale permanenza dell'attuale ds bianconero: "Sì. Per me ha senso impostare l'ambiente ideale intorno a Pirlo, e non parlo soltanto di risultati. Hanno scelto questa linea, giusta o sbagliata, e se vuoi seguirla devi avere la continuità con i vari Cherubini, Paratici e tutto l'ambiente tecnico. Non c'è solamente Paratici in scadenza, ma sono davvero quasi tutti, scout compresi. Devi pensare per tempo a sostituire il team, eventualmente. Credo andranno avanti".