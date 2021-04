tmw radio Valentini: "Lotito guida la rivolta anti-Dal Pino. Ma niente dimissioni"

Valentini: "Il giudice sportivo secondo me dovrà chiedere un supplemento di referto sul caso Ibra. Il nervosismo di Cr7 non è giustificabile. Il 12 aprile lo ricordo per lo scudetto de Cagliari" - Salandin: " Cr7 deve capire che il tempo passa per tutti e dovrà scegliere che fare. Comunque lo ritengo un buon segnale" - Garbo: "Io penso che Maresca abbia capito male, ci vorrebbe un po' di buon senso. Cr7 pensa solo a se stesso" - Bergonzi: "Maresca potrebbe aver percepito male attendiamo il referto. CR7" Ospiti: Daniele Garbo, Stefano Salandin, Mauro Bergonzi e Antonello Valentini - Maracanà con Marco Piccari e Cinzia Santangeli

L'ex dirigente FIGC Antonello Valentini a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato della situazione molto incerta in seno alla Lega Serie A: "Tutto ruota attorno alla questione dei fondi. Ci sono 7 società che sono contrarie al piano di Dal Pino per i fondi, che porterebbero molti soldi in più alla Lega. Dall'altra ci sono 13 club favorevoli. A capo dei 7 club si è autoeletto Lotito, che è particolarmente inviperito per una serie di vicende che vede sfuggirsi dalle mani. Dal Pino non si dimette, non solo perché ha una maggioranza a suo favore ma anche perché non può accettare le accuse di cattiva gestione che gli viene addebitata".