tmw Rastelli: "Cagliari, fermata l'emorragia di sconfitte. Buoni segnali con il Sassuolo"

vedi letture

Durante la chiacchierata a Tuttomercatoweb.com con Massimo Rastelli abbiamo affrontato anche il tema Cagliari parlando della notevole campagna acquisti invernale "Negli ultimi anni - ha detto l'ex tecnico rossoblù - il Cagliari ha avuto organici importanti, da parte sinistra della classifica come aveva dimostrato nel girone d'andata della stagione scorsa. Quest'anno si è puntato su un tecnico preparato come Di Francesco e su un calcio propositivo. Ci sono state una serie di problematiche tra covid e infortuni e sono venuti a mancare giocatori importanti. L'assenza di risultati poi ti fa cadere un po' in depressione: tra l'altro il Cagliari creava tanto e segnava parecchio. La squadra ha perso un po' di spavalderia mantenendo quella fragilità difensiva che le ha impedito di far punti. Col Sassuolo è stata fermata l'emorragia di sconfitte, è stato un pari beffa ma la partita è stata interpretata bene cercando di rischiare il meno possibile".

Lei peraltro è stato l'allenatore che col Cagliari ha avuto il Cagliari ha avuto in A il miglior rendimento degli ultimi anni...

"Sì, dal Cagliari dello scudetto solo Allegri ha fatto più punti di me. Nell'era Giulini sono stato il tecnico che ho fatto meglio, peraltro con organici di livello inferiore rispetto ad altri ed eravamo anche una neopromossa in A ed io un allenatore esordiente in A".