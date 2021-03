tmw Real Madrid, tanti ostacoli per Ronaldo. Si valuta annuale con opzione per motivi fiscali

C'è stata un contatto, galeotto, intorno all'inizio di febbraio fra Cristiano Ronaldo e Florentino Perez. Fra il serio e il faceto il portoghese aveva sondato la possibilità di ritornare ai Galacticos, trovando però il presidente del Real intenzionato a spendere per uno dei due obiettivi. Il primo è Erling Haaland, centravanti del Borussia Dortmund. L'altro è Kylian Mbappé, del Paris Saint Germain. Per come stanno andando avanti le cose a livello globale, soprattutto per la pandemia, il Real è uno dei club più colpiti e non sembra possibile un grande investimento in questo senso.

CONTRATTO ANNUALE - In Italia Ronaldo ha pagato poche tasse per gli accordi commerciali derivanti dalla propria immagine. In caso di ritorno in Spagna dovrebbe versare solamente l'Irpef del 19%, non essendo residente in Spagna. Di più, lo stipendio dovrebbe avere un'aliquota inferiore, facendo risparmiare anche qualcosa al Real Madrid, sempre dovesse rimanere a guadagnare intorno ai 31 milioni di euro annui. Negli scorsi giorni ci sono stati dei contatti in questo senso e Ronaldo potrebbe anche essere orientato ad accettare un 1+1. La quadratura è ben distante però, i motivi sono molteplici.

GLI OSTACOLI - Il primo è una questione di stipendi. Hazard prende 16 milioni di euro annui ed è il tetto che il Real vorrebbe mantenere anche per il prossimo anno. Ovviamente se arrivasse Haaland o Mbappé questo sarebbe impossibile, come però è impensabile spendere tra i 130 e i 250 milioni per un calciatore. Quindi Cristiano in un annuale non sarebbe così ingestibile. Il secondo problema è rappresentato dalla spesa: la Juventus vorrebbe i 25 milioni di euro che Ronaldo pesa sul bilancio. Il Real Madrid non vuole spendere, anche se è evidente che sarebbe comunque un'occasione molto interessante. Infine ci sono i problemi fiscali di CR7, visto che ha sì patteggiato per reati fiscali fra il 2011 e il 2014, ma il rischio sarebbe quello di una recidiva. A quel punto i suoi avvocati dovrebbero trovare un accordo con il fisco spagnolo. Non impossibile, ma non semplice.