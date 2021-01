tmw Reynolds al Benevento: ci siamo! I dettagli dell'accordo tra i sanniti e la Juventus

vedi letture

E' pronta a prendere il via l'avventura di Bryan Reynolds in Italia. Il terzino statunitense classe 2001 attualmente in forza al Dallas FC verrà tesserato dal Benevento in sinergia con la Juventus: per sei mesi nel malaugurato caso in cui i sanniti dovessero tornare in Serie B, per 18 mesi nel caso in cui la squadra di Inzaghi dovesse conquistare la salvezza. Poi, dopo la parentesi sannita, inizierà la sua avventura bianconera stante il gentlemen agreement tra le due società.