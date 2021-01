tmw Riecco El Shaarawy: "Emozionato nel tornare a Roma. Juve? Non so se ci sarò"

Non solo Edin Dzeko, perché all'Olimpico, per assistere alla partita di quella Roma che lo attende a braccia aperte, c'è anche il neo-acquisto, e cavallo di ritorno, Stephan El Shaarawy. L'attaccante, intercettato da TuttoMercatoWeb.com al suo arrivo allo stadio, ha rilasciato anche qualche breve dichiarazione: "Emozionato nel tornare. Juve? Non so se ci sarò”.