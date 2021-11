tmw Roma, caccia a un difensore: trattativa possibile per Marcao, il Galatasaray può cederlo

La Roma va alla ricerca di un difensore nel mercato di gennaio, visti anche i continui stop di Smalling che non hanno mai permesso a Jose Mourinho di poter puntare sul centrale inglese in questa prima parte della stagione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club giallorosso farà un nuovo tentativo per Marcao del Galatasaray, già visionato nel corso delle ultime sessioni di mercato. A gennaio la trattativa potrebbe non essere poi così difficile, visto che i turchi vogliono fare cassa per concentrarsi su un attaccante, chiesto espressamente da Terim.