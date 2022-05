tmw Roma, Douglas Luiz piace a Mourinho. C'era il Chelsea, è valutato 20 milioni

vedi letture

Douglaz Luiz è considerato come uno dei più affidabili centrocampisti della Premier League. Ventiquattro anni appena compiuti, titolare fisso nell'Aston Villa di Steven Gerrard, deputato a giocare il Mondiale in Qatar con il Brasile in mediana. È uno dei nomi accostati alla Roma di José Mourinho: il tecnico sta seguendo il calciatore da oltre un anno, anche prima dell'arrivo nella Capitale, ma la valutazione nella scorsa annata era eccessiva: oltre 30 milioni di euro. Ora, a un anno dalla scadenza, il valore si è abbassato, intorno ai 20. Per ora non c'è una trattativa, negli ultimi mesi c'era anche il Chelsea prima del cambio di proprietà.