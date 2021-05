tmw Roma, Fonseca regolarmente a Trigoria: dirigerà l'allenamento in visto dello United

Nessuno scossone in casa Roma, almeno per oggi. Come testimoniato dal video di TMW Paulo Fonseca è infatti arrivato a Trigoria e dirigerà regolarmente l'allenamento di oggi, a due giorni dalla sfida di ritorno contro il Manchester United valida per la semifinale di Europa League.