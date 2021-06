tmw Roma, Xhaka in stand-by: con l'Arsenal c'è ancora grande distanza a livello economico

vedi letture

C'è ancora una distanza importante tra Roma e Arsenal per Granit Xhaka. Secondo quanto raccolto da TMW, dopo aver trovato l'accordo con l'entourage del centrocampista svizzero, i giallorossi in questi giorni stanno lavorando non senza difficoltà per convincere i Gunners ad abbassare le proprie pretese economiche.

L'affare oggi appare dunque in stand-by, anche se il classe '92 resta indubbiamente l'obiettivo principale per rinforzare la mediana di Mourinho.