tmw Salernitana, con la Serie A scatta il rinnovo per Castori: il retroscena

Fabrizio Castori, insieme al direttore sportivo Angelo Fabiani, è l’uomo della promozione della Salernitana in Serie A. E con il traguardo raggiunto, per l’allenatore marchigiano scatta il rinnovo automatico per un’altra stagione.

Sul contratto al momento della firma infatti vi era un’opzione subordinata proprio alla promozione in Serie A. Segno che Castori ha da sempre creduto nelle potenzialità della squadra. E ora, salvo idee diverse della nuova proprietà che rileverà il club, Castori si prepara al campionato di Serie A. Per stupire ancora con la sua Salernitana...