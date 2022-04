tmw Sarà rivoluzione nell'attacco del Torino: tra i nomi nel mirino c'è Toni Martinez del Porto

vedi letture

Due gol alla Lazio nell'ultima Europa League, Toni Martinez può essere uno degli uomini mercato dell'estate in casa Porto. La punta classe '97 di Barrio del Progresso, scuola Valencia, è stato prelevato giovanissimo dal West Ham ed è andato poi a cercar migliori fortune in Portogallo al Famalicao. Pochi mesi e ha convinto il Porto a prenderlo e ora, in vista di giugno, potrebbe avere molte proposte.

C'è il Torino

Andrea Belotti in scadenza, Simone Zaza in uscita, il riscatto di Marko Pjaca in forse, Toni Sanabria in dubbio, Ivan Juric avrà un attacco rivoluzionato per la stagione che verrà e secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com sta pensando anche allo spagnolo del Porto. Dipenderà però dalle richieste dei lusitani: intorno agli 8-10 milioni, i granata potrebbero decidere anche di fare un'offerta ufficiale per Martinez.