tmw Sarabia proposto al Milan: c'è interesse, ma l'ex Siviglia ha un ingaggio da 4 milioni

Spunta il nome di Pablo Sarabia per il mercato del Milan. Come raccolto da TMW, l'esterno offensivo/fantasista spagnolo sarebbe stato proposto da alcuni intermediari riscontrando un certo interesse da parte della società rossonera, a caccia di un rinforzo proprio in quel settore del campo. Il classe '92, chiuso dai vari campioni del Paris Saint-Germain, sogna una nuova sfida per tornare a sentirsi protagonista e i parigini lo lascerebbero partire anche con la formula del prestito.

L'ostacolo per il suo trasferimento è semmai il suo alto ingaggio, pari a 4 milioni di euro, che finora - almeno in patria - ha complicato i piani di Siviglia (Sarabia ci tornerebbe volentieri) e Real Sociedad. Gli ultimi giorni di mercato saranno decisivi, Sarabia vuole andare a giocare e il PSG intende accontentarlo. Tra le possibilità, c'è anche quella che porta a Milano.