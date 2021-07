tmw Scatto Genoa per Frabotta. Si avvicina l'esterno della Juventus

Genoa più che attivo sul mercato in queste ore, col club ligure che vuol provare a chiudere a breve anche per un esterno sinistro. È arrivata un'accelerata importante, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, per Gianluca Frabotta.

Atalanta superata, non sembra lui la carta per arrivare a Manuel Locatelli scelta da Juventus e Sassuolo. I bianconeri lo sostituiranno con una scelta già in casa come Luca Pellegrini. E il prestito di Frabotta al Genoa di avvicina.