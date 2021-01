tmw Si sblocca il mercato della Roma: El Shaarawy si avvicina al ritorno

Stephan El Shaarawy e la Roma, ci siamo. La missione cinese del fratello e agente dovrebbe aver portato a un netto avvicinamento tra le parti. Il Faraone è pronto per rientrare in Serie A dalla Cina dopo l'esperienza allo Shanghai Shenhua. Si muove il mercato della Roma: lunedì dovrebbe arrivare la fumata bianca per Bryan Reynolds e ora l'accelerata per l'esterno d'attacco ventottenne di Savona. Ancora non è definita ma le parti sono sempre in contatto e c'è fiducia crescente a riguardo. L'alternativa, ora in stand by, resta Bernard dell'Everton.