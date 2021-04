tmw Siviglia e Borussia Moenchengladbach su Kvaratskhelia. Italiane ferme

Il talento georgano Khvicha Kvaratskhelia è il pezzo pregiato del calciomercato russo. Il Rubin Kazan lo valuta tra i 18 e i 20 milioni (di clausola rescissoria) ma la sensazione è che - complice il Covid - se dovesse arrivare una proposta da 12 milioni ci sarà già il via libera. Tanti i club interessati, ma le italiane per ora non hanno ancora fatto una proposta. Juventus, Milan e Atalanta lo seguono, ma per ora Borussia Moenchengladbach e Siviglia sembrano in pole position per acquistarlo.