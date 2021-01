tmw SPAL, Okoli: "Che emozione giocare allo Stadium. Risultato troppo pesante"

vedi letture

Caleb Okoli, difensore della SPAL, commenta il 4-0 subito dalla Juventus in Coppa Italia: "Abbiamo avuto le prime difficoltà ma potevamo ottenere un risultato migliore. Abbiamo concesso due gol di troppo, è un risultato pesante per la prestazione fatta".

Emozionato?

"Tanto. Questo è uno stadio di altissimo prestigio ed è stata fortissima l'emozione di entrare qui da titolare".

Per un giovane come te cosa dà in positivo una partita del genere?

"Vedi grandissimi campioni dal vivo, puoi solo imparare e portarti via quello che fanno loro".

Un gol della SPAL ci poteva stare?

"Sì, così come qualche gol in meno per loro".

Adesso testa al campionato, domenica ci sarà il Monza. Come si recupera da una partita così?

"Partite come questa danno solo qualcosa in più, recupereremo in fretta e senza problemi. Saremo pronti per la partita contro il Monza".

Sarà una sfida determinante?

"Sarà importante, il Monza come noi punta alla promozione".