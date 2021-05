tmw Thauvin-Tigres alle firme. Quinquennale da 5 milioni di euro annui

vedi letture

Florian Thauvin sta per diventare un nuovo giocatore del Tigres. Nonostante i contatti con il Milan degli scorsi mesi, le telefonate del Napoli di ieri, i sondaggi dell'Atalanta già ripartiti a inizio aprile, l'ala francese - campione del mondo nel 2018 - giocherà in Messico. In questo momento le diplomazie sono all'opera per arrivare alle firme. Quinquennale da 5 milioni di euro all'anno, fino al Mondiale del 2026. All'Olympique Marsiglia ne guadagnava 2,8.

Su Thauvin c'erano anche Siviglia e Atletico Madrid.