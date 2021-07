tmw Tonali torna al Milan! Olzer e dieci milioni al Brescia, le firme nelle prossime ore

Definito il ritorno di Sandro Tonali al Milan: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nel pomeriggio è stato trovato l'accordo finale tra il Milan e il Brescia per il passaggio in rossonero del centrocampista a titolo definitivo. Alle Rondinelle 10 milioni totali (bonus compresi), più il cartellino di Giacomo Olzer: decisiva la volontà di Tonali, che pur di restare in rossonero si è tagliato l'ingaggio inizialmente concordato col club. Nelle prossime ore attese le firme, giovedì Tonali sarà sicuramente a disposizione di Pioli per l'inizio di stagione dei rossoneri, che si raduneranno per iniziare il ritiro estivo.