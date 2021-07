tmw Milan, Tonali sempre più vicino al riscatto: ha accettato la riduzione dell'ingaggio

Arrivano ulteriori aggiornamenti sulla trattativa tra Milan e Brescia per il riscatto di Sandro Tonali. Il centrocampista, infatti, è sempre più vicino alla maglia rossonera: pur di giocare con il Milan, il classe 2000 ha accettato la riduzione del proprio ingaggio, uno dei punti affrontati in questi giorni di colloqui. Per il trasferimento a titolo definitivo (clicca qui i dettagli economici ), manca dunque ormai pochissimo.