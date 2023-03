tmw Torino, Cairo: "Il futuro di Juric non è un tema. Per i riscatti vedremo a fine anno"

Vale anche per Lazaro ? "Per i riscatti aspettiamo. Abbiamo avuto buoni inizi, ma finiamo il campionato e poi decidiamo".

Juric resta ? "L'abbiamo già detto, è ancora con noi per un anno. Non è un tema".

Urbano Cairo , presidente del Torino, ha parlato al termine dell'Assemblea di Lega Serie A oggi in programma a Milano: "Il canale radio è una cosa da vedere, la stanno esaminando per vedere se farlo o no", ha detto ai microfoni di TMW.

