tmw Torino-Gatti in stand-by, Frosinone non convinto di cederlo ora: gli aggiornamenti

In stand-by la trattativa per il trasferimento del difensore Federico Gatti dal Frosinone al Torino. Il club granata negli scorsi giorni ha avanzato una proposta importante per l'acquisizione del difensore classe '98: la società ciociata, però, la darebbe via adesso solo per un'offerta irrinunciabile, superiore ai 10 milioni di euro. E questa offerta, per ora, non è arrivata.

Nel frattempo, il Torino sta definendo altre due operazioni: oggi visite mediche per Pietro Pellegri e sempre nella giornata odierna verrà definito l'acquisto di Samuele Ricci dall'Empoli in prestito oneroso con obbligo di riscatto.