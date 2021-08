tmw Torino, Pobega ha firmato. Domattina le visite mediche, poi l'annuncio

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, ma prossimo a diventare un rinforzo del Torino, ha lasciato da poco la sede del club granata dopo aver firmato il contratto e domattina si sottoporrà alle visite mediche di rito. Operazione in prestito secco, come già spiegato in precedenza.