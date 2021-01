tmw Torino, si punta a Rugani in prestito fino a giugno: stasera contatto con la Juve

vedi letture

Pochi mesi dopo il suo trasferimento in Ligue 1, al Rennes, Daniele Rugani può tornare in Italia. Ci pensa il Torino che questa sera - dopo la partita della Juventus - affronterà l'argomento col club campione d'Italia: l'obiettivo della società granata è quello di provare a chiudere l'operazione in prestito fino a giugno.

Rugani nella prima parte di stagione con la maglia del Rennes ha collezionato due presenze e poco più di 100 minuti, ma il club granata per favorire l'operazione è pronto a riconoscere un indennizzo alla società francese per interrompere in anticipo il prestito.