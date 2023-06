tmw Torino su Bellanova, l’ultima parola spetterà al giocatore. La scelta dopo l’Europeo U21

Raoul Bellanova sta diventando in queste ore uno degli argomenti più trattati di inizio mercato. Come riportato da TuttoMercatoWeb.com, l’accordo tra Torino e Cagliari è molto vicino, ma il giocatore è impegnato in Romania nell’Europeo Under 21 e vuole prendersi tutto il tempo necessario per pensare alla sua futura destinazione e decidere soltanto dopo questa competizione. Rimane dunque tutto aperto perché l’ultima parola, come spesso accade, sarà del calciatore.