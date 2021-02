tmw Trattativa nel vivo da aprile in poi: Milan-Donnarumma, il punto sul rinnovo del contratto

Non ci sono svolte immediate da aspettarsi. Perché un conto è la fiducia, normale e legittima se il tuo portiere titolare è anche tuo tifoso ed è cresciuto nel tuo settore giovanile, e un altro sono in fatti. E questi dicono che, al momento, non ci sono incontri in programma a stretto giro di posta.

Gianluigi Donnarumma, il Milan e un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno è vicenda destinata ad accompagnarci ancora per diversi mesi. Il portiere classe '99 che nel 2017 firmò un quadriennale da sei milioni di euro netti a stagione più bonus è oggi il secondo giocatore più pagato della rosa, dopo Ibrahimovic. E da allora, da quel contratto, ha fatto un enorme salto di qualità. Soprattutto in questa stagione.

Donnarumma è ad oggi il miglior portiere della Serie A, compirà 22 anni il prossimo 25 febbraio e ha una lunga coda di squadre interessate. Pronte a sfruttare l'occasione a parametro zero.

La richiesta, fatta pervenire già qualche settimana fa, è di 10 milioni di euro netti a stagione. Il Milan non ha ancora presentato un'offerta di questa portata, spera di spuntarla a una cifra più bassa ma sa che la situazione è delicata.

La trattativa con esito finale non scontato entrerà verosimilmente nel vivo solo sul finire della stagione, da aprile in poi. Quando sarà più chiaro quali saranno gli altri club interessati e fino a che punto saranno disposti a spingersi. Quando il Milan conoscerà l'esito di questo campionato e le sue prospettive future. A quel punto, tutti potranno giocare a carte scoperte e arriverà il momento delle scelte. Ma serve ancora tempo: adesso per Donnarumma testa e cuore solo al campo.