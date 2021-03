tmw Trezeguet: “Lukaku-Lautaro coppia migliore della Serie A. Mbappé unico”

Intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb per la rubrica “A tu per tu” l’ex attaccante della Juventus, David Trezeguet ha parlato anche degli attaccanti del campionato italiano: “La coppia Lukaku-Lautaro è quella più importante. Sono due giocatori che hanno segnato tanto, rispondono alle esigenze di Conte. E poi c’è Cristiano che continua a dimostrare la sua volontà e determinazione. Nessuno si aspettava il Milan a certi livelli, però sta dimostrando di essere competitivo. Il livello del campionato si è alzato di tanto, è più divertente. Mbappé? Sta dimostrando tutto il suo grande talento. Dopo Messi e Cristiano Ronaldo ci sono giocatori come lui. È giovane, ha qualità uniche”.