Unai Nunez dall'Athletic all'Italia? Può diventare un'idea per big come Milan e Roma

Una vita intera a Bilbao, a pochi chilometri dalla sua Portugalete. Unai Nunez è all'Athletic sin dai primi calci e a ventiquattro anni potrebbe decidere di fare il grande salto. Ha firmato il rinnovo fino al 2025 lo scorso novembre, eliminando anche la clausola rescissoria da 30 milioni, ed è ora un potenziale uomo mercato per l'estate.

Destinazione Serie A? Nunez può essere un'occasione per l'Italia, campionato dove potrebbe mettersi alla prova per lo step di carriera. Secondo quanto emerso in Spagna e raccolto da Tuttomercatoweb.com, può diventare un'idea per la rifondazione difensiva della Roma di Tiago Pinto o anche per il Milan, se non dovesse trovare la quadra con il Chelsea per il rinnovo di Fikayo Tomori o se dovesse partire altrettanto Alessio Romagnoli.