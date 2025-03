Athletic, emergenza in difesa. Con la Roma giocherà Nunez: solo 7 presenze in stagione

Unai Núñez si prepara a sostenere uno degli esami più importanti della sua carriera. Sarà lui uno dei protagonisti più attesi della gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Athletic Club e Roma; l'infortunio al tendine del ginocchio subito da Vivian e l'espulsione di Yeray Álvarez allo Stadio Olimpico "costringeranno" Valverde ad affidarsi al classe 1997, che farà coppia con Paredes al centro della difesa per provare a ribaltare il 2-1 dell'andata.

Núñez è arrivato in prestito dal Celta Vigo (che lo ha acquistato in estate per 7 milioni e lasciato in prestito ai baschi), con cui ha un contratto fino al 2029, e ha giocato poco questa stagione, forse meno di quanto meriterebbe: solo quattro presenze in campionato, due in Europa League e una in Copa del Rey, a causa anche delle ottime prestazioni dei suoi tre compagni di reparto, in particolare del nazionale Dani Vivian. Adesso, però, è finalmente giunto il suo momento.

Ernesto Valverde ha spiegato dopo l'ultimo match di campionato: "Yeray non giocherà giovedì, ci interessa che Unai Núñez sia pronto visto che non gioca da tanto. Va bene, è positivo che abbia preso contatto. Vedremo quale decisione prenderemo giovedì". Nunez è entrato al 57' al posto di Paredes e non ha avuto problemi: è un difensore centrale esperto ed affidabile, pronto per questa importante sfida europea.