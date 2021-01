tmw Va avanti la trattativa tra Genoa e Gaich: resta distanza sulla formula col CSKA

vedi letture

Resta una delle piste più calde per l'attacco del Genoa, qualora dovesse partire Gianluca Scamacca direzione Juventus o all'estero: Adolfo Gaich del CSKA Mosca, un nome che piace molto al club ligure e il cui nome resta sempre sul tavolo. I contatti stanno proseguendo anche in questi giorni, anche con l'entourage e gli intermediari, seppur permanga distanza sulla durata del prestito e sulla cifra da pagare per averlo per sei o per diciotto mesi.