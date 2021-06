Tommasi vede bene Di Francesco all'Hellas: "Sarebbe la scelta migliore per il dopo Juric"

Damiano Tommasi approva la scelta Di Francesco, primo nome per la panchina dell'Hellas Verona per il dopo Juric. Intervistato dal quotidiano 'L'Arena', l'ex centrocampista dell'Hellas s'è così espresso sulla scelta del tecnico in casa gialloblu: "Da quando se ne è andato Juric, continuo a dire ai miei amici che Di Francesco è l’uomo giusto. Ho avuto due punti di riferimento, al Verona era Stefano Fattori, alla Roma Di Francesco. Sono di parte ma vi dico che Difra, se il Cagliari lo libererà e l’Hellas fosse convinto, è il miglior tecnico su piazza. Come il primo Juric. Di Francesco è un tipo diretto".

Il calcio di Di Francesco sarà totalmente diverso da quello di Juric. Ma questo per Tommasi non sarebbe un problema: "Non sarà un problema il modulo. Adora lavorare con i giovani e sa come prendere i calciatori più esperti".