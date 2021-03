Tomori raccoglie solo elogi: il video dei pareri degli opinionisti del Club di Sky Sport

Fikayo Tomori ha raccolto solo consensi. Solo elogi importanti. Il centrale inglese, per il quale il Milan ha il diritto di riscatto in estate dal Chelsea, ha conquistato anche gli opinionisti di Sky Sport. Dopo il 2-1 dei rossoneri contro la Roma, nello studio del Club della pay tv, Tomori si guadagna parole importanti da Fabio Capello, Paolo Di Canio e non solo: questo il video proposto in collaborazione con Tuttomercatoweb.com di Sky.