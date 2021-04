Toni: "Pirlo si è trovato in una Juventus in fase di cambiamento. Chiesa e CR7 i migliori"

Intervenuto in diretta sul suo profilo Tik Tok Luca Toni ha parlato così di Federico Chiesa e della stagione della Juventus: "Chiesa è arrivato in una squadra in cui bisogna vincere subito, ha avuto un po' di difficoltà all'inizio poi è venuto fuori. Insieme a Ronaldo è quello che ha fatto meglio quest'anno. Per lui sarà difficile confermarsi a questo livello. Pirlo? Si è trovato alla Juventus in una fase di cambiamento. Sono stati presi giovani importanti ed hanno venduto giocatori di livello".