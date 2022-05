Toni: "Scudetto? L'Inter alla fine penso possa farcela. Da ex attaccante punto sui centravanti"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Luca Toni parla così della volata scudetto che a tre giornate dal termine vede un testa a testa tra Milan e Inter: "Sarà sicuramente una bella lotta fino all'ultimo, ma penso che l'Inter alla fine possa farcela. Da ex attaccante punto tutto sui centravanti, decidono sempre loro. Lautaro da una parte, Giroud ma anche Ibrahimovic dall'altra. Per il Milan sarà fondamentale la prossima in casa del Verona: li conosco, stanno bene fisicamente e giocare lì non è davvero mai facile".