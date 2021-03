TOP 100 TMW - Chiesa in ascesa, Milinkovic-Savic totem. Posizioni dalla 20 alla 16

vedi letture

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 14 partite.

Ecco le posizioni dalla 20 alla 16:

20 - SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC (Lazio) 6.33

Dominante a centrocampo con la sua fisicità e la sua abilità nel gioco aereo, il "Sergente" non delude mai nemmeno sotto il profilo realizzativo. E se quest'anno Luis Alberto latita nell'ultimo passaggio ci pensa il serbo, onnipresente anche con 7 servizi vincenti per i compagni. Un totem che la Lazio ha blindato con un contratto fino al 2024, ma che di certo non allontana le grandi d'Europa.

19 - KALIDOU KOULIBALY (Napoli) 6.34

Gattuso cura molto la fase di non possesso e ne ha giovato soprattutto la retroguardia, che soffre di meno e riesce a mantenere spesso la porta inviolata. Così, anche il senegalese sembra essersi ritrovato dopo un periodo di appannamento, ed è tornato ai suoi standard abituali. 29 gol subiti per i partenopei che hanno la terza miglior difesa del campionato, anche grazie a lui.

18 - FEDERICO CHIESA (Juventus) 6.35

L'investimento fatto dalla Juventus all'inizio della stagione è ben ripagato: l'esterno acquistato dalla Fiorentina oltre a dare qualità e profondità, può essere impiegato su entrambe le corsie. Sette reti e altrettanti assist finora, e anche nei passaggi chiave brilla particolarmente. Contro il Milan la partita perfetta: imprendibile e goleador, illumina la Scala del Calcio e infligge il primo ko ai rossoneri.

17 - MATTIA ZACCAGNI (Hellas Verona) 6.36

È la grandissima rivelazione di fine 2020. Se anche l’anno scorso aveva avuto un discreto rendimento, l’esplosione delle ultime settimane è lì da vedersi, tanto da avere attratto gli interessi di alcune top Prima convocazione in Nazionale - ma non presenza - oltre al record di gol stagionali, fin qui cinque. già agguantato dopo dodici giornate. Apre il 2021 con un gol capolavoro: stop e rovesciata nell'angolino basso a decidere la partita contro lo Spezia. In leggera flessione nelle ultime partite ma la stagione complessiva fin qui è eccellente.

16 - DUVAN ZAPATA (Atalanta) 6.37

Nonostante cinque 7.5, un 8 e un 8.5 il colombiano è solamente 16esimo in classifica. Paga un inizio non brillantissimo che l'ha visto soprattutto in difficoltà sottorete. Quando è in giornata è però semplicemente devastante: i numeri disegnano un centravanti generoso, primo nella classifica degli assist (8) e che col passare delle giornate ha anche aggiustato la mira, arrivando in doppia cifra.