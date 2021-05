TOP 100 TMW - Darmian jolly prezioso di Conte, turbo Correa. Posizioni dalla 95 alla 91

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 19 partite.

Ecco le posizioni dalla 95 alla 91:

95. Matteo DARMIAN (Inter) 6.07

Arriva a campionato iniziato e dà un contributo importante alla causa nerazzurra. Conte sfrutta la sua duttilità impiegandolo sia a destra e che a sinstra, lui lo ripaga con buone prestazioni, qualche assist e gol pesanti nella fase calda della stagione: decide le sfide contro Cagliari e Verona.

94. Giangiacomo MAGNANI (Hellas Verona) 6.07

Dopo aver esaltato gli "sconosciuti" Rrahmani e Kumbulla, Juric è riuscito nell'impresa di far rendere al massimo anche l'ex difensore del Sassuolo, che con i neroverdi aveva avuto un ottimo impatto nella massima serie prima di uscire un po' dai radar. Una prestazione su tutte: a dicembre contro la Lazio dove annulla niente meno che la scarpa d'oro Immobile. Resiste anche a Lukaku qualche settimana dopo.

93. Juraj KUCKA (Parma) 6.07

Nonostante la stagione disastrosa del Parma, lo slovacco ha quasi sempre salvato la faccia, non mollando mai. Ottimo nel primo terzo di stagione, la partita contro il Sassuolo che ne descrive lo spirito: nonostante una scarpata in testa che lo costringe a giocare fasciato segna un gran gol.

92. Antonin BARAK (Hellas Verona) 6.07

Altro esempio dell'incredibile lavoro di Ivan Juric a Verona. A Udine si è dimostrato un discreto centrocampista e anche a Lecce ha fatto vedere cose interessanti. Niente che però facesse presupporre l'esplosione in maglia gialloblù. Sei gol segnati, tutti pesanti. In questo 2021 è riuscito a prendere per tre volte un 7.5 in pagella e questo dice molto sul suo stato di grazia.

91. Joaquin CORREA (Lazio) 6.07

L'argentino è un'arma importante per Simone Inzaghi. La sua tecnica e velocità si sposano perfettamente con lo stile di gioco della Lazio, anche se, e non è una novità, segna poco. Protagonista nella rincorsa finale alla Champions con le doppiette a Milan e Genoa, chiude il suo bottino a quota 8.