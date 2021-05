TOP 100 TMW - L'importanza di avere Osimhen. Al nono posto c'è l'attaccante nigeriano

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 19 partite.

Al nono posto c'è VICTOR OSIMHEN

Per lui il Napoli ha battuto il record di spesa per un giocatore. Un'unica stagione ad altissimo livello al Lille ha convinto il club a investire 70 milioni. Sin dalle prime uscite si era capito che era il terminale perfetto per la squadra di Gattuso: grande velocità, ma anche tecnica e abilità nel gioco aereo nel nigeriano. La sua importanza si è vista soprattutto quando è mancato: i problemi alla spalla e il Covid l'hanno tolto dai giochi per oltre due mesi e solamente da marzo lo si è visto pienamente recuperato. E non a caso con lui è partita la grande rimonta verso la Champions. Con beffa finale proprio all'ultima giornata. Un vero peccato.

Presenze: 24

Reti: 10

Assist: 3

Ammonizioni: 4

Minuti giocati: 1.573

I voti di TMW in campionato

Parma-Napoli 7.5

Napoli-Genoa 6.5

Napoli-Atalanta 7.5

Benevento-Napoli 5.5

Napoli-Sassuolo 5

Bologna-Napoli 7

Verona-Napoli 5

Genoa-Napoli 5.5

Napoli-Juventus 6

Atalanta-Napoli 5

Napoli-Bologna 7

Milan-Napoli 6

Roma-Napoli 6

Napoli-Crotone 7

Juventus-Napoli 6.5

Sampdoria-Napoli 7

Napoli-Inter 5

Napoli-Lazio 7

Torino-Napoli 7

Napoli-Cagliari 7

Spezia-Napoli 8

Napoli-Udinese 7

Fiorentina-Napoli 7

Napoli-Verona 5

Media voto: 6.38