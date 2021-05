TOP 100 TMW - Quagliarella decisivo a 38 anni, Candreva si rilancia. Posizioni dalla 80 alla 76

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 19 partite.

Di seguito le posizioni dalla 80 alla 76:

80. Marten DE ROON (Atalanta) 6.10

Stagione a due facce fin qui per l'olandese, che è partito con qualche difficoltà e un problema fisico che l'ha costretto a saltare due partite. A metà dicembre incomincia l'ascesa e nel 2021 il suo rendimento registra un'impennata. Uomo ovunque nel centrocampo ed elemento imprescindibile per Gasperini.

79. Antonio CANDREVA (Sampdoria) 6.11

Segna e fa segnare, facendo le fortune di Ranieri, nonostante qualche incomprensione sfociata a dicembre con l'esclusione dalla partita contro il Verona. Può decidere la partita con una giocata e il gol che ha regalato il successo contro il Torino nell'ultimo turno lo dimostra. E sempre contro i granata il voto più alto, nella partita d'andata (7.5).

78. Fabio QUAGLIARELLA (Sampdoria) 6.11

Secondo miglior giocatore della Serie A nel 2018-19, l'anno scorso invece fuori dalla Top 100. Quagliarella torna nella classifica dei migliori del torneo dimostrando che a 38 anni si è tutt'altro che finiti. 13 le reti in questa stagione, un bel finale di stagione e quotazioni per il suo rinnovo con la Sampdoria in costante rialzo.

77. Domenico CRISCITO (Genoa) 6.11

Il capitano del Genoa à sinonimo di affidabilità. Il Covid e i problemi al ginocchio lo fanno giocare col contagocce fino a metà dicembre. Il suo rientro, unito al cambio tecnico coincidono con la svolta del Grifone. Suo il gol che ha deciso il derby contro lo Spezia proprio all'esordio di Ballardini.

76. Gaetano LETIZIA (Benevento) 6.11

Gol pesanti, spinta costante sulla fascia destra. Il terzino è uno dei simboli dell'ottima prima parte di stagione del Benevento. Segna tre reti in quindici partite, poi si fa male e la sua assenza ha un peso specifico notevole sui sanniti. Il primo rientro dura pochissimo e si fa nuovamente male. Si ripresente per il gran finale ma non basta a evitare la retrocessione.