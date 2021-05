TOP 100 TMW - Sottil, Meret e tre atalantini in classifica. Posizioni dalla 70 alla 66

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 19 partite.

70. Riccardo SOTTIL (Cagliari) 6.13

Inizio folgorante e per il primo terzo di stagione le sue prestazioni sono quasi sempre al di sopra della sufficienza. Quando il Cagliari entra in crisi di risultati ne viene trascinato anche lui. Un infortunio rimediato a febbraio lo ha tolto di scena per il prosieguo della stagione.

69. Alex MERET (Napoli) 6.14

Dura la vita per un portiere in continuo ballottaggio. Complice anche qualche problema fisico di Ospina riesce a giocare di più del suo concorrente, non sfigurando mai. Vive la sua notte di grazia contro la Juventus a febbraio, arrivando a meritarsi un 8 in pagella.

68. Hans HATEBOER (Atalanta) 6.14

Si presenta con due gol nelle prime due partite, poi il calo ma titolarità mai in discussione anche a causa delle risposte non proprio soddisfacenti date da Depaoli e Piccini, poco utilizzati per motivi diversi. Inizia in modo promettente il 2021 dove prima di infortunarsi chiude con una grande prestazione nel 3-0 al Milan. I problemi alla caviglia lo hanno costretto all'intervento chirurgico, torna in tempo per il gran finale.

67. Berat DJIMSITI (Atalanta) 6.14

Decisi passi in avanti rispetto alle precedenti stagioni per il difensore albanese, che sta giocando anche con una certa regolarità. Notevoli le prestazioni, in particolar modo ne evidenziamo una, nonostante il ko dell'Atalanta contro l'Inter: la performance offerta contro Romelu Lukaku, arginato in maniera impeccabile.

66. Pierluigi GOLLINI (Atalanta) 6.14

Tornare dopo un infortunio al crociato non è facile, il portiere dell'Atalanta ha risposto alla grande. Una partita sia esemplificativa: a Torino contro la Juventus, dove para persino un rigore a Cristiano Ronaldo oltre a fermare gli avversari prima e dopo. Una certezza anche se Sportiello si è rivelato una concorrenza stimolante.