Torino, 5 giorni per piazzare 4 esuberi: da Zaza a Izzo, i nomi da cedere entro il 1° settembre

vedi letture

Cinque giorni per piazzare quattro esuberi. Il d.t. del Torino Davide Vagnati avrà molto da fare in questi ultimi scampoli di mercato ed entro la chiusura, il primo settembre prossimo, sarà molto impegnato in uscita. Ci sono da cedere infatti Simone Zaza, Simone Verdi, Armando Izzo e Simone Edera. Quattro calciatori che non rientrano più nei piani di Ivan Juric. A scriverlo è Tuttosport.