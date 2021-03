Torino, alla ricerca dell'impresa: Zaza può essere la chiave

Un modulo speculare per cercare di mettere in difficoltà la capolista, magari mettendo in luce quelle individualità che già nel corso della gara di andata gettarono nello scompiglio i meccanismi dell’Inter. La ricerca di punti del Torino di Nicola parte con il cliente più complicato, ma con la possibilità di essere comunque efficaci. Anzitutto con le circostanze che obbligano di fatto ad affiancare Simone Zaza al neo acquisto Toni Sanabria nel reparto avanzato. Proprio il lucano si era reso protagonista nel corso del match di andata di una delle sue prestazioni più efficaci, portando in vantaggio i granata nel valzer di reti che portò alla definitiva affermazione nerazzurra in rimonta. E poi con la fame del bomber nuovo di zecca che proprio lo scorso anno, e proprio guidato da Davide Nicola vestendo la maglia del Genoa, si esaltò in un finale di campionato assolutamente scoppiettante oltre che decisivo.

Insomma un impegno sulla carta proibitivo, ma che proprio per questo motivo potrebbe liberare la mente, e cercare l’impresa.