TMW Torino, allenamento a porte aperte. Cori per la squadra e contro il presidente: "Cairo vattene"

Allenamento a porte aperte per il Torino, con la colonna sonora che sta accompagnando il club granata ormai da diverse settimane.

Questa mattina, i granata di Paolo Vanoli, con i giocatori della prima squadra non convocati dalle rispettive nazionali, stanno svolgendo una seduta a porte aperte allo stadio Olimpico Grande Torino. Con loro, in un allenamento congiunto, i calciatori della Primavera di Felice Tufano. Diversi i tifosi accorsi all'impianto per assistere alla seduta, e anche per contestare Urbano Cairo.

Nel corso dell'allenamento, difatti, dal settore distinti dello stadio torinese, sono partiti diversi cori. Molti di sostegno alla squadra, attualmente prima in classifica in Serie A insieme a Inter, Juventus e Udinese. Diversi, però, contrari alla gestione del presidente, che proprio pochi giorni fa ha festeggiato i 19 anni alla guida del Toro: "Cairo vattene", il più semplice da riportare.