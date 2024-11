TMW Torino, ancora contestazione verso Cairo. Striscione in Piazza San Carlo: "Basta!"

Il Torino non se la sta passando affatto bene. Dopo un ottimo avvio di stagione, la formazione di Paolo Vanoli ha collezionato sette sconfitte nelle ultime otto partite, contando anche l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Empoli. E così i tifosi sono tornati alla contestazione nei confronti del presidente Urbano Cairo. Va avanti da settimane, oggi aggiungiamo un altro capitolo. La tifoseria granata ha affisso uno striscione in centro città, a Piazza San Carlo, con due sole parole: "Cairo, basta!".

La contestazione nei suoi confronti prosegue ed è pure sbeffeggiato dai tifosi della Juve, che durante la festa allo Stadium dopo il derby cantavano “Salta con noi, Urbano Cairo salta con noi”. Quelli del Toro, invece, provano a prenderla sul ridere e hanno addirittura lanciato una petizione sulla piattaforma “Change.org": si intitola “Regaliamo una stella allo Juventus Stadium per Urbano Cairo”.

Recentemente Vanoli ha voluto mettere spalle al muro tutti i suoi ragazzi, sottolineando come si stia entrando in un vortice negativo che rischia addirittura di portare alla retrocessione. “Così si va in serie B, dobbiamo darci una svegliata” le urla che si sono sentiti dai corridoi degli spogliatoi dello Stadium. C’è bisogno di superare la crisi. Ora ci saranno due settimane di pausa per le nazionali per rialzarsi: alla ripresa, la sfida al Grande Torino contro il Monza avrà un peso specifico non indifferente sulle prospettive della squadra.