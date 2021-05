Torino, Ansaldi: "La salvezza non dipende dai singoli. La voglia di vincere ci ha dato una mano"

vedi letture

“Credo che nelle ultime due partite abbiamo saputo pensare come vincere e la voglia di farcela ci ha dato una mano. Adesso speriamo di essere nel giusto momento per fare le cose per bene”. Il difensore del Torino, Cristian Ansaldi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio di inizio del match contro la Lazio. “E' mancato un trascinatore? Tutti dobbiamo essere trascinatori per trovare la salvezza, non dipende soltanto da un singolo giocatore”, ha concluso Ansaldi.