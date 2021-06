Torino, avanti tutta per Messias. La Juve sonda Sirigu

Proseguono i contatti sull’asse Torino Crotone per regalare a Juric il primo colpo della campagna acquisti granata. Il nome in questione, come noto, è quello di Junior Messias. Per il brasiliano i dialoghi con il club pitagorico sono più che mai aperti e le condizioni personali non dovrebbero rappresentare un problema, vista la volontà ferrea di raggiungere Torino a pochi chilometri di distanza dal luogo in cui la traiettoria professionale di Messias ebbe modo di prendere il via.

Nel frattempo trovano conferma le indiscrezioni rispetto alle quali la Juventus avrebbe sondato il profilo di Salvatore Sirigu per rimpiazzare Buffon come secondo di Szczesny. Valutazioni in corso.