Torino, Barrow resta nella lista dei desideri. Ma al momento il Bologna chiede troppo

In casa Torino c'è da fare i conti coi primi malumori da parte di Ivan Juric, a caccia di gol dal mercato che possano rimpiazzare l'abituale contributo di Belotti in termini di segnature. Oltre Joao Pedro c'è il desiderio Musa Barrow, oggi caro per i parametri granata - la richiesta del Bologna gira sui 15 milioni di euro - ma non impossibile tra qualche settimana, scrive oggi La Stampa. Piace anche David Okereke del Bruges.