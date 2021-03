Torino, Belotti in cima alla lista della Roma ma il Milan è avanti anche grazie a Meité

Andrea Belotti è in cima alla lista della Roma in caso di addio di Edin Dzeko. L'attaccante del Torino rifiuta il rinnovo ormai dallo scorso autunno e da due anni non ha un procuratore ma si fa assistere dalla moglie e da un legale di fiducia anche se si confronta spesso con Branchini. Il Milan lo tenta ormai da tempo e l'operazione che ha portato Meité in rossonero è sembrato un preludio a quello che potrebbe accadere in estate. Poi ci sono i giallorossi e più staccato il Napoli. A riportarlo è Il Messaggero.