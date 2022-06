Torino, Belotti saluterà a fine mese: il Monaco ci pensa, offerto un triennale all'attaccante

Dopo sette anni, Andrea Belotti e il Torino si saluteranno a fine mese. L'attaccante e capitano granata non ha rinnovato il proprio contratto e lascerà a parametro zero. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Gallo piacerebbe molto al Monaco che sarebbe pronto ad offrigli un contratto triennale. Il giocatore cerca un ingaggio importante e la possibilità di giocare in Europa e il Principato potrebbe essere un’opzione.