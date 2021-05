Torino-Benevento è 1-0 al 45': rete di Bremer, quinto gol in questo campionato per il difensore

Primo tempo senza troppe emozioni allo stadio Olimpico Grande Torino tra i granata di Davide Nicola e il Benevento, che non vale niente dal punto di vista della classifica vista la salvezza ottenuta dal Toro martedì grazie al pareggio contro la Lazio. Meglio gli ospiti in avvio di partita, con gli attaccanti giallorossi che non hanno però messo troppo in difficoltà Ujkani, mentre al 29' è stato Bremer a sbloccare la sfida, sfruttando, su azione di calcio d'angolo, un'uscita a vuoto di Manfredini. Quinto gol in questa Serie A per il centrale. Finale in crescendo per il Torino, con un paio di contropiedi non sfruttati a dovere prima del fischio finale dell'arbitro che ha mandato le due squadre negli spogliatoio sul risultato di 1-0.