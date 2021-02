Torino, Bremer osservato speciale dalla Premier

vedi letture

In attesa degli attesi riscontri rispetto alla possibilità che i prossimi impegni del Torino vengano rinviati a data da destinarsi, cresce l’interesse di numerose società in giro per l’Europa nei confronti dei gioielli di casa granata. Tra i più appetiti spicca il profilo di Bremer, messo sotto osservazione da diversi club di Premier League e che in Inghilterra si sarebbe potuto trasferire già nel corso delle ultime due finestre di mercato.

Un appuntamento presumibilmente rimandato alla prossima estate, quando è probabile che i sondaggi di queste settimane si possano tramutare in offerte concrete e reali. Tutto passerà anche dal finale di stagione granata e dalle ambizioni che il futuro si porterà dietro, di certo il profilo di Bremer resta tra i primi nella fila di quelli più apprezzati in casa granata.